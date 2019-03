Aosta: Al via piano comunale nuove assunzioni

Lo sforamento del Patto di Stabilità aveva fatto scattare nel 2015 il blocco delle assunzioni al Comune di Aosta, ma ora la riorganizzazione delle attività amministrative municipali ha 'sciolto' il divieto. Lo ha reso noto il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, durante le aduzioni nelle Commissioni incaricate di esaminare il Bilancio dell'Amministrazione del capoluogo, che ora può finalmente varare il nuovo piano assunzioni.

Per quest'anno sono previsti sette i nuovi dipendenti, sei per il 2020 e nove per il 2021 Il piano comunale di prepensionamenti attuato dal 2015 permetta, caduti i vincoli del Patto di stabilità, di dare il via senza troppi problemi alle nuove assunzioni: in meno di quattro anni sono andati in pensione oltre 50 lavoratori su un organico di 337, circa il 12% del personale.

Oltre ai sette che saranno assunti nel 2019 in Municipio, nei prossimi mesi sono previste anche quattro assunzioni alla Polizia locale, in sostituzione di agenti che hanno sottoscritto 'quota 100'. In Comune si cercano due funzionari amministrativi, un archivista, un collaboratore di Polizia locale (non agente ndr) e tre operai specializzati.