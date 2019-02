Succès renouvelé pour la 42ème Foire à la Brocante et Antiquités de Martigny

Attirés par la très grande qualité des objets exposés, les visiteurs n’ont cessé de chiner dès l’ouverture vendredi matin. La Foire à la Brocante et Antiquité permet aux collectionneurs et particuliers de dénicher l’objet rare ou la marchandise qui leur manquait et ainsi de se laisser séduire par cet environnement de trésors à repérer.

Les exposants mettent un point d’honneur à présenter des pièces de qualité en fonction de la clientèle. Du livre aux disques vinyles en passant par les meubles anciens, le choix était vaste pour qui a pris le temps de fouiller.

Des exposants très satisfaits des affaires et contacts réalisés Plus de cent brocanteurs, en provenance de la Suisse, ont partagé leur passion des objets anciens et dévoilé quelques idées afin de leur donner un nouveau souffle pour le plus grand plaisir des visiteurs. Tableaux, meubles, cartes postales, mobilier vintage, malles… de surprenantes idées déco ont été offertes aux visiteurs. Sans oublier les pièces rares exposées sur les stands et dénichées par les chineurs professionnels.

L’« upcycling », qui consiste à transformer de vieux produits en objets de qualité, devient actuellement très tendance et enrichit encore l’offre des brocantes. Dans un marché difficile, les exposants s’estiment très satisfaits par les affaires réalisées et par la qualité des personnes rencontrées.

Outre les nombreux exposants présents, la Foire à la Brocante et Antiquités proposait une nouveauté à ses visiteurs : l’exposition « Maman, c’est quoi ça ? » dévoilant des pièces des années 80. Redécouvrir les jouets de son enfance, regarder un film VHS, tester le view master ou encore se challenger à la Nintendo NES telles étaient les activités à partager en famille ou entre amis dans cet espace niché au cœur de la brocante. Tous ces objets ont réveillé la nostalgie et les bons souvenirs des visiteurs, ce qui a donné toute la magie à cette exposition.

En route vers une 43e édition Le FVS Group donne, d’ores et déjà, rendez-vous aux exposants et passionnés pour la 43e édition de la Foire à la Brocante et Antiquités. Elle se déroulera, au Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny, du 28 février au 1er mars 2020.