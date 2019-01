L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Classe dirigente Valle di Aosta=VERGOGNA

Condivido pienamente l'articolo 'verginelle in saldo' e aggiungo che è da ipocriti incaricare un legale per 'valutare il danno di immagine che gli ultimi fatti hanno turbato la nostra petite patrie'.

Sto pensando e, purtroppo, non sono la sola, che tutta la nostra classe dirigente ci stia prendendo in giro (per non dire altro), gridando allo scandalo e ritenendosi 'allibita e sconcertata' per questo ennesimo, increscioso, scandaloso fatto!

È sotto gli occhi di tutti che parte della classe dirigente è, chi più chi meno, coinvolta nell'illegalita e nel malaffare, supportata poi da cambiamenti di rotta e intrallazzi politici che confondono solamente le idee...

Diciamo una volta per tutte: basta al voler a tutti i costi fare apparire la valle di Aosta un'isola felice! La petite Patrie è politicamente inevitabilmente corrotta comunque si accentrino le indagini di questo caso.

Ricordo ancora che quando la commissaria antimafia Bindi venne ad Aosta ed accenno' a presunte infiltraziose mafiose, in Valle, si elevo' un coro indegnato di proteste proprio da chi era stato (forse) contattato per avere appoggi elettorali....

Classe dirigente Valle di Aosta= VERGOGNA!

r.b.

Risponde Piero Minuzzo

Grazie per la condivisione ma soprattuto per quanto ha chiarito, ben sapendo che oltre a tutto anche la DIGNITA', come mi ha ricordato un assessore del Comune di Aosta, è un valore troppo spesso calpestato dai nostri politicihini. p.m.