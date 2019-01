Due guide alpine e cinque clienti morti nel tragico incidente aereo sopra il Rutor

La guida alpina Maurizio Scarpelli, 53 anni, toscano e il collega Frank Henssler, 49enne tedesco da anni residente in Valle, poi altre cinque persone, francesi belgi e svizzeri, di cui non sono state ancora rese note le generalità. Sono sette i morti del tragico incidente aereo avvenuto sabato pomeriggio verso le 16 nei cieli sopra il ghiacciaio del Rutor, sul Lac Neuve a 2.600 metri di quota nel vallone di La Thuile. Due feriti gravi, uno svizzero e un francese, sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta in terapia intensiva; hanno riportato diversi traumi.

Si è trattato di uno scontro tra un elicottero della società valdostana GMH, decollato da Courmayeur, che svolgeva servizio di heliski, e un aereo da turismo francese Jodel da quattro posti, partito da Megève. Le sette salme sono state trasferite in due in hangar ad Aosta, uno a Courmayeur e due a La Thuile.

A dare l’allarme verso le 16 è stato un pisteur secouriste che ha assistito all'impatto e poi allo schianto al suolo. Sul posto sono subito giunti e hanno operato per ore due elicotteri della Protezione civile con guide e tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, due équipe mediche e personale del gruppo taglio dei Vigili del Fuoco valdostani. La procura di Aosta (pm Carlo Introvigne) ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo; agli accertamenti su cause e dinamica dell'incidente parteciperanno anche tecnici dell'Enac. Alla guida dell'elicottero c'era Scarpelli, pilota esperto. Dai primi accertamenti risulterebbe che lo Jodel 4 posti partito da Megève non aveva informato le autorità di volo italiane del suo itinerario e quindi si sarebbe trovato 'abusivamente nel nostro spazio aereo.

Philippe Michel, di 55 anni, istruttore di volo di Mennecy, sopravvissuto all'incidente, era seduto dietro all'aereo, mentre davanti c'erano i due allievi, un belga di 51 anni e un francese di 59 anni, entrambi morti. "Ci stavamo avvicinando alla zona di atterraggio, la manovra era già iniziata - ha raccontato all'Ansa - all'improvviso ci siamo trovati davanti l'elicottero, non lo avevamo visto".

La morte di Hennsler e di Scarpelli ha destato profonda emozione nel mondo delle guide e degli elicotteristi valdostani. "Ci sono persone che senza clamore con la loro attività creano grandi opportunità per un' intera comunità -ha commentato un collega sul profilo FB della guida tedesca - se il Monte Rosa e Gressoney sono diventati un punto di riferimento nel mondo dello sci freeride molto lo si deve all'enorme lavoro di Frank Henssler come Guida Alpina e imprenditore".

Di seguito il video dell'aggiornamento di Paolo Comune e Luca Cavoretto sull'incidente