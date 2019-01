’Assesseur Laurent Viérin rencontre le membre du Gouvernement du Canton du Valais, Christophe Darbellay pour discuter de nouvelles stratégies de collaboration transfrontalière

Cette rencontre visait à renforcer et à relancer la collaboration entre la Vallée d’Aoste et le Valais et, en particulier, entre les administrations locales limitrophes, ainsi qu’à évaluer la participation de la Vallée d’Aoste au Salon Suisse des Goûts et Terroirs et à la Foire du Valais, des occasions importantes pour mettre en valeur les points forts de notre territoire.

«Cette rencontre – déclare l’Assesseur au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l’Agriculture et aux Biens culturels, Laurent Viérin – a été l’occasion de relancer la collaboration entre la Vallée d’Aoste et le Valais et d’évaluer de nouvelles initiatives dans ce domaine, ainsi que de renforcer et développer la promotion des produits de notre territoire et de l’ensemble de l’offre touristique de la Vallée d’Aoste au-delà des Alpes. »

Les collaborations mises en œuvre par le passé sont en effet nombreuses comme, à titre d’exemple, le Conseil Valais/Vallée d’Aoste, l’accord de partenariat entre l’Institut agricole régional d’Aoste et l’École d’agriculture de Châteauneuf, de même que les différents projets européens approuvés dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Italie-Suisse 2014-2020.

«Cela a représenté également une opportunité importante – souligne l’Assesseur Viérin – pour relancer le Conseil Valais/Vallée d’Aoste, organisme créé pour promouvoir la coopération et les échanges entre le Canton suisse et notre Région ».