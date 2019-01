Operazione Geenna, la Regione nomina un legale per difendere l’immagine della Valle

Se c'è la 'ndrangheta in Valle, la Giunta regionale del presidente Antonio Fosson mette le mani avanti per difendere l'onorabilità delle istituzioni. Oggi venerdì 25 gennaio l'Esecutivo ha infatti approvato la nomina dell'avvocato Renzo Cocchi, di Torino, "per valutare le conseguenze del danno di immagine per la Regione autonoma Valle d’Aosta - si legge in una nota - e per la collettività tutta derivante dai reati ipotizzati nel procedimento penale, di cui si sta occupando la magistratura a seguito dell’operazione Geenna, che sta avendo un significativo rilievo mediatico".

"Da quanto si apprende, le ipotesi di reato sono particolarmente gravi – dichiara il Presidente Fosson - inoltre l’ esistenza, da accertarsi da parte dell’Autorità Giudiziaria, di strutture riconducibili alla criminalità organizzata sul territorio della regione, con ipotizzati legami con appartenenti alle istituzioni, è una circostanza che desta grande preoccupazione ed è suscettibile di arrecare gravissimo nocumento all’immagine della Regione, sia come istituzione, sia come ente esponenziale della collettività valdostana".

Poiché i reati ipotizzati sono "suscettibili di ledere il bene giuridico di titolarità della Regione, consistente nel diritto all’integrità della propria immagine, nonché alla credibilità delle proprie istituzioni e all’onorabilità del tessuto sociale", la Regione assume la veste di persona offesa "e come tale può provvedere alla propria tutela partecipando al procedimento sin dalla fase delle indagini preliminari, per mezzo di un legale a tal fine designato", spiega Fosson.

La scelta della Giunta regionale si è incentrata sull’avvocato Cocchi, che ha già collaborato in passato con l’Amministrazione regionale e che ha esperienza specifica anche come legale di persona offesa in reati connessi alla criminalità organizzata.

"Più in generale – conclude Fosson - la partecipazione al procedimento in questione rientra nell’ottica della fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine, nella loro azione di contrasto alla criminalità organizzata e nel loro esercizio di tutela della legalità dell’azione amministrativa e politica a tutti ii livelli, e costituisce un concreto seguito a quanto espresso con la risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 23 gennaio".