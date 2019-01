Luca Dovigo nuovo Comandante del Corpo forestale della Valle d’Aosta

Luca Dovigo, proveniente dalla Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale del Dipartimento agricoltura, è il nuovo Comandante del Corpo forestale valdostano. Lo ha nominato la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Albert Chatrian-

Dovigo possiede una formazione tecnica nel campo delle Scienze forestali e una grande esperienza che spazia dalla gestione delle attività legate alla forestazione, alla formazione, all’agricoltura fino alla gestione dei programmi cofinanziati con fondi europei, temi e settori di cui si è occupato nelle vesti sia di funzionario che di dirigente.

"Crediamo di aver individuato la figura adatta – commenta l'assessore Chatrian – a ricoprire il ruolo di comandante del nostro Corpo forestale che siamo sicuri che, con la sua guida, proseguirà il ruolo di figura portante nel Dipartimento risorse naturali, all’interno del quale sarà nuovamente incardinato, per ottimizzare le sinergie operative tra le strutture che si occupano di risorse naturali, razionalizzando e coordinando gli interventi sul territorio".

Il Corpo forestale della Valle d’Aosta è un corpo tecnico con funzioni di polizia, "che in virtù delle sue professionalità e della sua distribuzione territoriale - prosegue Chatrian - assolve importanti compiti per la tutela e la valorizzazione dei nostri ambienti. Tra le sfide che affideremo al nuovo Comandante vi è la necessità di valutare le modalità di sviluppo della vigilanza alimentare, a tutela delle eccellenze alimentari locali, anche a difesa dell’immagine turistica della nostra regione. Così come la ridefinizione della distribuzione territoriale delle stazioni forestali, sempre più in un ottica di prevenzione sui comportamenti potenzialmente dannosi".