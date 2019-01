Avvenimenti segnalati dall'agenzia ANSA pubblicati sul sito della regione autonoma Valle d'Aosta

Avvenimenti previsti per venerdi 25 gennaio in Valle d'Aosta:

AOSTA - Café Librairie Piazza Roncas ore 18:00





Evento culturale sulla montagna 'Montagne in movimento' e sul



volume 'Alpi&Alps', a cura dell'Unione Valdostana Guide Alta



Montagna.



- AOSTA - Hotel des Etats, sala conferenze ore 09:15





Conferenza stampa per la presentazione degli eventi invernali



organizzati nell’ambito dell’accordo di coprogettazione tra



Comune di Aosta e cooperative sociali Ati “Anziani attivi”.



- AOSTA - Reg. Borgnalle 12 ore 10:00





Presentazione e inaugurazione del laboratorio 'Fab-Lab



Aosta', gestito da Touchwa.re per conto della Camera di



Commercio.



- AOSTA - Palazzo regionale, Sala M. Ida Viglino ore 11:00





Nell'ambito del Giorno della Memoria 2019, cerimonia di



consegna della medaglie d’onore. E’ presente, tra gli altri,



il presidente della Regione Antonio Fosson.



- AOSTA - Istituto Manzetti, v. Festaz ore 11:30





Conferenza del giornalista Silvestro Montanaro su “Le ragioni



delle migrazioni”.



- AOSTA - Palazzo Regione, Sala Giunta ore 12:00





Conferenza stampa per illustrare i principali provvedimenti



adottati in Giunta.



- AOSTA - Regione, Sala Commissioni ore 15:00





Riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia"



per audire la dirigente regionale Tiziana Vallet per



un'analisi della bozza di testo coordinato delle proposte di



legge in materia di elezioni regionali e delle problematiche



connesse al voto elettronico.



- AOSTA - Hotel des Etats ore 17:45





Incontro con il sociologo, scrittore e animatore della



politica sudtirolese e nazionale 'Thomas Benedikter',



organizzato da Rete Civica, sul tema 'Autonomia e democrazia



diretta'.



- GRESSAN - Castello La Tour de Villa ore 21:00





Rassegna di incontri 'La Torre sul mondo'.



- SAINT-VINCENT - Centro congressi comunale ore 21:00

Conferenza “Sindone”, organizzata dal Cicap.