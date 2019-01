OGGI venerdì 25 gennaio Conversion de saint Paul – saint Préject

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 25 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 27 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Martedì 29 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 30 gennaio

Borgo di Sant'Orso - ore 8.00

Benedizione della Fiera e visita agli espositori

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Messa degli artigiani

•Le Messager Valdotain ricorda venerdì 25 gennaio Conversion de saint Paul – saint Préject

La Chiesa celebra Conversione di San Paolo Apostolo

La conversione di Paolo che siamo chiamati a celebrare e a vivere, esprime la potenza della grazia che sovrabbonda dove abbonda il peccato. La svolta decisiva della sua vita si compie sulla via di Damasco, dive egli scopre il mistero della passione di Cristo che si rinnova nelle sue membra. Egli stesso perseguitato per Cristo dirà: ‘Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa’. Questa celebrazione, già presente in Italia nel sec. VIII, entrò nel calendario Romano sul finire del sec. X. Conclude in modo significativo la settimana dell’unità dei cristiani, ricordando che non c’è vero ecumenismo senza conversione (cfr Conc. Vat. II, Decreto sull’ecumenismo ‘Unitatis redintegratio’, 7).

Il sole sorge alle ore 8,02 e tramonta alle ore 17,08.