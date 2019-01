'Ndrangheta in Valle: Caminiti 'mai neanche sfiorato da operazione Geenna'

Scoramento, rabbia e delusione. Sono i sentimenti che da questa mattina agitano Vincenzo Caminiti, autista di pullman e consigliere del Gruppo Misto al Comune di Aosta per le notizie diffuse circa un suo presunto coivolgimento nell'inchiesta che ha portato all'arresto di 17 persone nell'ambito dell'operazione Geenna, tra i quali il consigliere regionale Uv Marco Sorbara, il consigliere comunale Nicola Prettico, il ristoratore aostano Antonio 'Tonino' Raso e l'assessore alla Programmazione del Comune di Saint-Pierre, Monica Carcea.

Sconsolato, Caminiti commenta: "Quel che ho letto mi ha fatto crollare il mondo addosso perchè io sono agli antipodi di quel mondo, nulla ho a che fare con la malavita organizzata né con quella ordinaria, e lo dimostra il mio impegno civile e per la legalità, questo sì, da consigliere comunale, come testimonia il mio impegno per l'istituzione dell'Osservatorio sulla legalità".

L'associazione del nome di Vincenzo Caminiti all'inchiesta Geenna risale a una vicenda del 2006 (l'operazione Gerbera della Dda contro un traffico internazionale di droga) e figura in tre righe a pagina 434 dell'ordinanza di custodia cautelare, che ricorda fatti risalenti a quando Caminiti non era in politica e si occupava solo di guidare pullman in viaggi internazionali. Secondo come racconta l'ordinanza, proprio in occasione di un servizio per un viaggio turistico organizzato in Spagna Caminiti fu avvicinato dai fratelli Domenico e Giuseppe Nirta (indagati e processati in 'Gerbera) che conosceva fin dall'età scolare, che gli chiesero se potesse portar loro un 'pacchetto' dalla Spagna. Per gli inquirenti conteneva droga ma poi, come spiegano le carte dello stesso procedimento 'Gerbera', i Nirta decisero di non avvalersi della disponibilità di Caminiti, che peraltro nulla sapeva del contenuto del pacchetto.

L'episodio è però ricordato a mò di mera annotazione nell'ordinanza di custodia cautelare dell'Operazione Geenna contro la presunta 'ndrina valdostana perchè, in un'occasione, Caminiti pranzò insieme a Marco Sorbara alla pizzeria La Rotonda di Antonio Raso. Vincenzo Caminiti non è indagato e non risultano suoi rapporti particolari con alcuno degli arrestati (esclusi ovviamente i colleghi consiglieri Sorbara e Prettico) ma la notizia della citazione nell'indagine è comunque trapelata.

"La Dia, non il poliziotto di quartiere ma proprio la Dia - sottolinea Caminiti - vedendomi con Nirta mi aveva individuato come possibile corriere ma Caminiti non fa il corriere, semmai guida la corriera... Io non ho ricevuto alcun avviso di garanzia e nel processo Gerbera non sono stato nemmeno sentito come teste. Sì, io i Nirta li conosco bene, con Domenico mi lega una amicizia che risale a quando avevamo 7 anni di età, non ricordo se andavamo nella stessa scuola (non classe) ma ricordo bene le nostre estati ai centri estivi, a quei tempi io passavo l'estate un periodo a Pinarella di Cervia e un altro a Excenex. Ancora oggi se incontrassi uno dei fratelli Nirta per strada non avrei problemi a salutarlo a prendere un caffè insieme e mandare i miei saluti a Mimmo. Così come farei con tutti gli amici con cui ho passato buona parte della mia vita affrontando momenti belli e momenti brutti".

Oggi Caminiti è un esponente politico noto per le sue tante iniziative in Consiglio comunale ed essendo un personaggio pubblico il suo nome citato anche se solo una volta nell'ordinanza Geenna non poteva non suscitare interesse. Ma il poliedrico e combattivo consigliere va un pò più in là: "Chi mi vuole così 'bene' al punto di far uscire sui giornali il mio nome legato a simili vicende? Forse perché è stato il sottoscritto a portare in Consiglio l'Osservatorio sulla legalità e per il contrasto alle associazioni mafiose? O perché quando contattato da alcune associazioni di volontariato sul problema della ludopatia e con l'aiuto del Serd abbiamo prodotto un regolamento che ne limitasse il gioco?". E poi ironizza: "Con il mio lavoro sono stato praticamente in quasi tutta Europa ma un posto in cui non sono mai stato è la Calabria; sarà perché sono un sangue misto e prevale la mia parte Sicula. Sono molto sereno, non ho mai avuto aiuto politico dalle persone oggi indagate e credo gli inquirenti di questo abbiano piena contezza".