Aosta: Da Lega proposta legge per spoglio centralizzato elezioni

Il gruppo consiliare della Lega Vallée d'Aoste annuncia di aver depositato, questa mattina, venerdì 25 gennaio 2019, una proposta di legge volta ad introdurre, a partire dalle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, lo spoglio centralizzato per il Comune di Aosta.

«La procedura, sulla scorta dei riscontri positivi in occasione delle regionali del 2018 - sottolinea il Consigliere Roberto Luboz, primo firmatario dell'iniziativa -, è un meccanismo che, senza incidere sulle caratteristiche del sistema elettorale prescelto, può rappresentare un utile presidio per la salvaguardia della segretezza del voto.»

«Lo scrutinio centralizzato si caratterizza per la mescolanza delle schede votate nei singoli Uffici elettorali di sezione - spiega il Consigliere Roberto Luboz -: così facendo, senza troppo complicare o rallentare le operazioni di scrutinio, si evitano controlli del voto espresso, soprattutto quello di preferenza, per risalire alla volontà dell’elettore. Anche le recenti e preoccupanti notizie di cronaca dimostrano come non si tratti affatto di inutili bizantinismi per arginare timori inconsistenti.»

In base a quanto previsto dall'unico articolo che compone la proposta di legge dei Consiglieri della Lega VdA, lo spoglio delle schede ad Aosta sarà effettuato in un unico Polo di scrutinio, individuato negli uffici elettorali comunali; ad operare, ci saranno 22 uffici di scrutinio, composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori (di cui uno, scelto dal Presidente, con funzioni di vicepresidente) e da un segretario.