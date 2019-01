Montanaro 'Il giornalista deve essere senza padroni'

L'aula magna gremita del Manzetti ha accolto, venerdì 25 gennaio, Silvestro Montanaro. Giornalista, autore di libri d'inchiesta e coautore di trasmissioni televisive come “Il Rosso e il Nero”, “Tempo reale” e “C'era una volta”, Montanaro ha firmato documentari che hanno girato il mondo e accompagnato numerose campagne di verità e di difesa dei diritti umani che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti.

Parte da una riflessione sulla professione del giornalista che, soprattutto quando lavora nel servizio pubblico, dovrebbe essere un uomo senza padroni, alla ricerca della verità - anche di quelle scomode - e con un unico editore, il lettore/telespettatore.

“Oggi non è così semplice fare il giornalista in Italia– afferma - e le mie scomode inchieste ad un certo punto non sono più state gradite”. Sulla cattedra, il suo ultimo romanzo - inchiesta “Con il cuore coperto di neve” - da lui “follemente autopubblicato” - Montanaro catalizza l'attenzione degli studenti partendo da un'esperienza vissuta in Cambogia per affrontare il delicato fenomeno del turismo sessuale.

“Vorrei un ministro dell'Interno che dicesse a chiare lettere che noi italiani facciamo schifo! Perché anche gli Italiani sono tra i pedofili che si recano in vacanza nel sud est asiatico a cercare le donne migliori del mondo, quelle che dicono sempre sì. Che orrore! E che orrore che nessuno denunci, si preoccupi, pensi a come risolvere la cosa! La politica non se ne occupa, nessuno se ne occupa: questa indifferenza genera l'inferno. Ma noi non vogliamo vivere all'inferno e conto quindi su di voi, sulle vostre giovani coscienze, per porre fine all'orrore”.

E aggiunge una nota polemica: “E, invece, di cosa si preoccupa chi ci governa? Di legalizzare la prostituzione perché – dicono - fare sesso fa bene. Rimango scandalizzato: lo chiedano a chi è costretto a vendere il proprio corpo se fare sesso fa bene...”. Una puntata di “C'era una volta” trasporta poi i ragazzi delle quarte e delle quinte del Manzetti in Africa, nella cultura e nell'arte africana, per portarli a riflettere sui pregiudizi razziali dell'uomo bianco che ha trattato e continua a trattare l'Africa come un continente da sfruttare, pagando le materie prime il meno possibile e scaricando in Africa tutto il peggio: armi e rifiuti.

Nella riflessione finale, Montanaro riflette sulla necessità di non nascondere la testa sotto la sabbia ma di affrontare tutti insieme i veri problemi dell'Africa e le ragioni delle migrazioni.