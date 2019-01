Operazione Geenna: per gip legami 'ndrina con assessori Paron, Lancerotto e Perron

"Vi sono altri esponenti, come Andrea Paron (assessore comunale di Aosta dell'Union Valdotaine ndr), Valerio Lancerotto (ex assessore e attuale consigliere comunale di Aosta) e Ego Perron (ex assessore regionale alle finanze ndr), che hanno mantenuto legami con il sodalizio, così contribuendo a dimostrare la capacità del medesimo nell'intrecciare rapporti con esponenti politici ed istituzionali di primo piano della realtà valdostana, in prospettiva della configurabilità del reato di associazione mafiosa per cui si procede".

Lo scrive nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere il giudice per le indagini preliminari Silvia Salvadori, nell'ambito dell'indagine sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. I tre esponenti politici non risultano indagati.

"Durante le indagini - scrive ancora il giudice - sono state intercettate alcune conversazioni dalle quali emerge come Antonio Raso e Marco Di Donato (considerati dagli inquirenti i capi del 'locale' in Valle d'Aosta) abbiano, almeno in parte, appoggiato anche Valerio Lancerotto" alle elezioni comunali.