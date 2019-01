Le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine décide de suspendre du Mouvement Marco Sorbara e Nicola Pretttico

Le Comité Fédéral de l’Union Valdôtaine, ayant pris acte des graves faits qui ont porté la Vallée d’Aoste sous les feux des projecteurs nationaux, en particulier des infiltrations de la ndrangheta dans le tissu social et politique Valdôtain, faits qui ont concerné, entre les autres, les élus Marco Sorbara et Nicola Prettico, décide de suspendre du Mouvement les personnes concernées, dans l’attente du développement de l’enquête, tout en réaffirmant le principe de présomption d’innocence et la confiance sur le travail de la magistrature, qui pourra finalement faire toute la clarté sur les faits.

En considérant que les évènements ont des implications sur les plus hautes institutions de la démocratie Valdôtaine, des prises de position claires sont nécessaires pour assurer la dignité due à la Politique de notre Région. Le Comité Fédéral s’engage à convoquer dans le plus bref délai le Conseil Fédéral pour assumer toute décision conséquente.

Les organes du Mouvement doivent d’abord réaffirmer la dignité de l’Union Valdôtaine et de ses élus à tout niveau, qui travaillent avec honnêteté et indéniable éthique qui sont aujourd’hui, avec leur Mouvement d’appartenance, maladroitement et injustement approchés à des faits qui n’ont rien à partager avec leur histoire et leur conduite.

L’Union Valdôtaine doit et veut garantir la pleine liberté d’expression démocratique et si cela sera mis en cause par les faits ou par les conduites répréhensibles de quelque élus ou de quelque candidat, les organes du Mouvement devront prendre toute décision nécessaire et conséquente, y compris la possibilité de retourner aux urnes, à tout niveau.