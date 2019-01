IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 24 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ I NAVY SEALS @

I Navy SEAL della Marina degli Stati Uniti sono annoverati tra i migliori corpi speciali del pianeta e ora potrebbero operare anche in Valle d’Aosta. Sono in corso in queste ore, intensi contatti tra Comando delle Guardie Forestali ed il Pentagono, al fine di organizzare squadre congiunte di guardie forestali e navy seals per operare in contrasto all’allarmante fenomeno di diffusione di branchi di lupi in VdA.

Da fonti dell’amministrazione U.S.A si apprende che i soldati americani potrebbero giungere in Valle direttamente dalla portaerei USS Truman che attualmente incrocia nel Meditteraneo. La stessa fonte mette però in rilievo, che stanno nascendo difficoltà sulle regole d’ingaggio d’adottare.

I Forestali sono per l’uso di tradizionali binocoli, gli Americani preferirebbero l’uso dei fucili d’assalto M4, ritenuti più affidabili nel contrasto diretto del target. La Giunta ha delegato l’Assessore Chatrian per una rapida soluzione del problema.

