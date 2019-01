DEEJAY Xmasters torna a Pila

Tutto pronto per il grande “classico” del DEEJAY Xmasters Winter Tour. Per il terzo anno consecutivo la versione invernale dell’evento più action d’Italia tornerà a Pila, in Valle d’Aosta, sabato 26 e domenica 27 gennaio. Stessa location per il DEEJAY Xmasters Village, posizionato alla partenza della funivia Gorraz, periodo anticipato rispetto agli anni passati.

Se nelle prime due edizioni quella di Pila è stata la tappa conclusiva del Winter Tour, quest’anno il divertimento andrà avanti fino a marzo, con le tappe di Moena (8/10 febbraio) e Madesimo (2/3 marzo).

Confermata l’attività al Villaggio che ha reso uniche le tappe del Tonale e di Prato Nevoso! Musica, animazione, lancio gadget e tanto divertimento, arricchiti dallo Snow Human Bowling e dal test tavole Nitro e sci Armada.

L’adrenalina salirà ancora più in alto e raggiungerà l’AreaEffe Snowpark, dove per tutto il weekend sarà posizionato il Big Air Bag by Jeep. Un enorme Air Bag sul quale skiers e snowboarder potranno provare trick estremi in totale sicurezza!

Dopo il successo di Prato Nevoso verrà riproposto anche a Pila il Cash 4 Trick! Appuntamento per tutti i rider all’AreaEffe Snowpark sabato 26 alle ore 11.30. Ben 500€ in palio e la possibilità di provare la nuova gamma di lattine Ceres tra una run e l’altra. La Strong Ale e due nuove birre da paura, Økologisk e Mosaic IPA, che spaccano davvero e che ci faranno compagnia fino all’ultima tappa del tour!

Anche a Pila ci sarà come sempre l’area dedicata ai test off road di Jeep! Un’attività sempre più apprezzata dal pubblico dei DEEJAY Xmasters, che permette di provare la nuova gamma Jeep e di farlo su un percorso adrenalinico.

A Pila sabato 26 gennaio, confermato il binomio perfetto tra l’aprés ski allo Yeti e l’after party al Fashion di Aosta!