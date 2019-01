Anysetiers valdostani impegnati nella 'solidarietà socio-culturale'

Ammonta a 22.500 euro, la somma destinata dalla Commanderie de della Valle d’Aosta dell’Ordre International des Anysetiers per la aprogrammazione socio-culturale 2019.

L'attività in parte si rivolge al sostegno alle associazioni che operano in favore dei diversamente abili e poi: l’organizzazione di una serata musicale a Pont Saint Martin, a sostegno della Fondazione Ollignan, di una gara di golf presso il golf club Les Iles di Brissogne, per approvare la visita culturale a Matera, una conferenze con connotazione scientifica, curata dal dottor Brinato, la partecipazione all’assemblea mondiale a Liegi, la Tombolata gigante a Cignas di Donnas pro Telethon, una visita culturale in Piemonte oltre alla serata del Capitolo Magistrale di presentazione dei nuovi Soci a dicembre.

Le iniziative possono anche essere attivate con altri club service.

Per informazioni visitare il sito aoste.anysetiers,org