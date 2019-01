Scontro tra sciatori, grave 74enne

E' ricoverato in terapia intensiva un 74enne lombardo rimasto gravemente infortunato mentre sciava sulle piste di Champoluc. Si è scontrato con un altro sciatore e ha riportato traumi e contusioni varie.

Soccorso prontamente dai pisteurs secouristes, l'uomo è stato poi trasferito in elicottero al Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove le sue condizioni cliniche sono state subito diagnosticate come 'serie'. Dapprima intubato è stato poi sottoposto a un primo intervento. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause e la dinamica dell'incidente.