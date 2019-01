Operazione Geenna, per il gip 'assessore Carcea si attivò' per ripagare 'ndrina 'del sostegno elettorale'

Come avrebbe potuto 'ringraziare' “i due maggiori promotori del sostegno elettorale a suo favore" ovvero Antonio Raso e Marco Di Donato la neoeletta assessore alla Programmazione del Comune di Saint-Pierre, Monica Carcea? Lei è stata arrestata nell'ambito dell'operazione Geenna della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta insieme a Raso e Di Donato e per gli inquirenti la donna avrebbe trovato un modo diretto ed efficace per ricompensare i due. Carcea, scrive il gip Silvia Salvadori, “si attiva al fine di far prorogare l’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico mediante taxi-bus scadente il 30.06.2016, alla ditta 'Passengers Transports di Addario S. & C.' di proprietà di Salvatore Addario, cugino di Antonio Raso, con esito positivo, tanto che la ditta in questione riusciva ad ottenere la proroga sino al mese di dicembre 2016.”

Addario (che è presidente di Cna VdA) non è indagato e, scrive il gip, “non è dimostrato che la Carcea si sia spinta al punto da avanzare dirette richieste in nome e per conto di Addario ai fini della proroga da lui ottenuta" e "è indubbio che a questo riguardo la prevenuta abbia allertato i sodali dei rischi a cui stava andando incontro Addario”. Carcea avrebbe informato Raso e Di Donato “in merito all’intenzione di altri due assessori di non rinnovare più il contratto di trasporto scolastico affidato in regime di concessione diretta alla ditta di Addario”,

e poi ha “acconsentito ad un appuntamento con quest’ultimo nonostante l’aperto conflitto di interessi" e avrebbe cercato di interferire "con modalità che devono ancora essere accertate, tanto da ricevere le rimostranze di altri assessori".

Per la Dda in questo caso “non si è in presenza di mere promesse di favori, ma di un vero patto in cambio del sostegno elettorale, nel momento stesso in cui la Carcea chiede soccorso a Raso su come comportarsi all’interno dell’amministrazione in vista di decisioni per le quali, evidentemente, sin dalla sua elezione, sapeva di potere fare affidamento sull’esponente della cosca nei momenti di difficoltà”.