Operazione Geenna: 'Ndrangheta in Valle, da 'Lenzuolo' a Tempus Venit' 20 anni di indagini

"Senza l'indagine 'Lenzuolo' nata nel 1998 oggi non avremmo concluso l'operazione 'Geenna', questo è certo". Ne è convinto uno degli investigatori dell'Arma che fu tra i primi, 20 anni fa, a ipotizzare la radicalizzazione di una 'cellula' mafiosa calabrese in Valle d'Aosta. Una cosidetta 'locale', insomma.

E in effetti le indagini che hanno portato agli arresti di ieri mattina hanno valorizzato concretamente elementi acquisiti durante l'indagine denominata ‘Lenzuolo’, scaturita dalle dichiarazioni di Francesco Fonti, Salvatore Caruso e Annunziato Raso, tre pentiti che al pm Francesco Mollace della Dda di Reggio Calabria e ai suoi investigatori rivelarono due decenni or sono la presenza nella nostra regione di "un’associazione per delinquere di stampo mafioso con le caratteristiche gerarchiche tipiche dell’organizzazione criminale calabrese" e dedita "ad allacciare rapporti con il mondo politico locale" ed eventualmente "a pervaderlo anche con metodi intimidatori e forti pressioni".

Fecero nomi, ricostruirono vicende (anche quella relativa a un omicidio avvenuto in Valle nel 1991) portarono tanti di quegli indizi che finirono iscritte sul registro degli indagati 16 persone, 13 residenti in Valle e tre in Calabria. Quasi una 'fotocopia' di Geenna.

L'inchiesta da Reggio Calabria fu però spostata a Torino dove l'allora pm Andrea Padalino prese in mano il fascicolo del collega calabrese e da 'arma letale’ contro le cosche lo trasformò in carta straccia: chiese al gip di archiviare tutto perchè "gli elementi acquisiti non consentono di ipotizzare la sussistenza di un quadro probatorio sufficiente a condurre ad un’affermazione di responsabilità (mafiosa ndr) a carico degli indagati". L'allora gip Gambardella lo fece, e sulla possibilità dell'esistenza organizzata della mafia in Valle calò, appunto, il lenzuolo.

E invece ‘Operazione Geenna’ ha svelato che le caratteristiche della 'ndrina di Aosta individuata in 'Lenzuolo' erano, e sono tuttora, quelle di una compagine associativa che vanta collegamenti con esponenti del mondo politico e amministrativo valdostano, garantendo il proprio sostegno in occasione delle competizioni elettorali locali, in cambio di utilità e vantaggi, quali quelli della partecipazione a lavori pubblici, all'ottenimento di concessioni e appalti, di posti di lavoro e di altre utilità che dipendono dalle decisioni della pubblica amministrazione.

Va poi ricordata l’operazione 'Tempus Venit' del 2011, sempre condotta dai carabinieri di Aosta e coordinata dalla procura valdostana e dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino. Già in quella indagine (che portò ad arresti prima, poi a condanne e assoluzioni dei diversi imputati), i militari intercettarono una telefonata tra l’allora assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Marco Sorbara e il pregiudicato in odor di 'ndrangheta Roberto Raffa, imprenditore edile, socio della “Guerrisi&Raffa Costruzioni” con sede a Charvensod. Una telefonata che rischiò di inguaiare seriamente Sorbara, ma il cui contenuto (un palesato aiuto per l'ottenimento di un lavoro edile di scarsa entità) non si tradusse mai in fatto concreto. Adesso, invece, pare le cose siano andate diversamente.