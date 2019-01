Assessore Viérin: 'lanciamo Dop per la mela valdostana'

Nasce un nuovo progetto di promozione e di tutela per la valorizzazione della mela valdostana legata al riconoscimento Dop.

"E’ questa una delle nostre priorità – commenta l’assessore egionale al Turismo e Agricioltura, Laurent Viérin – alle quali stiamo lavorando nell’ambito dei progetti che stiamo portando avanti. La mela è una delle nostre eccellenze, che riteniamo abbia un grande potenziale in quella che è la filiera dei nostri prodotti da tutelare e da valorizzare. Abbiamo già avuto a questo proposito degli incontri con i rappresentanti della Cofruits e incontreremo i produttori, vogliamo ora portare il nostro progetto a Roma per lavorare ad un riconoscimento ufficiale".

In merito agli interventi promozionali per il settore enogastronomico e agroalimentare l’assessore Viérin ricorda l’approvazione, nell’ultima riunione della Giunta regionale, di una delibera che, con un impegno di 174mila euro, ha declinato il piano della partecipazione dell’assessorato ai più importanti appuntamenti del settore: il Salon de l’Agriculture di Parigi, il Vinitaly di Verona, che quest’anno si arricchisce del Vinitaly and the city, una nuova vetrina di prodotti del territorio nel centro della città in occasione del grande evento dedicato all’enogastronomia e il Chesee di Bra.