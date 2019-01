Blitz anti-'ndrangheta dei carabinieri in corso in Valle d'Aosta, una decina gli arresti

E' iniziata all'alba di oggi in Valle d'Aosta una vasta operazione anti-'ndrangheta dei Carabinieri del Gruppo Aosta e del Raggruppamento Operativo Speciale -Ros di Torino. I militari stanno eseguendo almeno una decina di misure cautelari (tra arresti in carcere e domiciliari) richieste dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, nei confronti, si legge in una nota dell'Arma, “di un sodalizio ‘ndranghetistico operante in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della famiglia ‘Nirta-Scalzone’ di San Luca (Reggio Calabria) con collegamenti in Piemonte e Calabria”.

Le indagini hanno consentito “di ricostruire uno scenario di pervasiva infiltrazione nel tessuto eecnomico-imprenditoriale”, nonché di “documentare l’esistenza di un’associazione finalizzata al narcotraffico di matrice transnazionale tra Spagna e Italia”.

Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà questa mattina alla Procura della Repubblica di Torino.