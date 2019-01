Foire Saint-Ours: La Veillà di Petchou per i piccoli 'artisans' di domani

Torna e sarà una 'festa nella festa' giovedì 30 gennaio, in occasione della Fiera di Sant’Orso 2019, la 'Veillà di Petchou' ovvero la 'Veilla dei Piccoli'.

L'evento, giunto alla sua quindicesima edizione, si svolgerà nel cuore della Fiera di Sant’Orso: alla Cittadella dei giovani di Aosta, a partire dalle ore 14, dove in uno spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi le tradizioni popolari saranno coniugate all'Europa.

Se le tradizioni valdostane trovano spazio grazie a un percorso guidato alla scoperta della filiera della lana - attraverso il quale i partecipanti avranno la possibilità di scoprire, dagli artigiani, i segreti della sua lavorazione - la dimensione europea diventa protagonista con la campagna STAVOLTAVOTO, lanciata dal Parlamento europeo in vista delle prossime elezioni di maggio 2019.

Anche i bambini si trasformeranno, per l'occasione, in piccoli elettori, partecipando ad un gioco ideato proprio per loro.Il pomeriggio sarà animato anche dai laboratori artigianali, organizzati dal Museo dell'artigianato valdostano di tradizione, dove i bambini potranno diventare dei piccoli artigiani costruendo un oggetto in legno, da un magico incontro con Sant’Orso e i suoi racconti sulla Fiera, dalla ormai immancabile battaglia del fieno e dalla gustosa merenda offerta a tutti i partecipanti.

L’iniziativa è realizzata dal Centro Europe Direct Vallée d’Aoste dell’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti e dalla Struttura Attività artigianali e di tradizione dell’Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato.