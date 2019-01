Arresti politici: Sgomento e preoccupazione per le possibili infiltrazioni mafiose nelle Istituzioni

Alla luce della notizia di oggi, mercoledì 23 gennaio 2019, concernente l'arresto di esponenti politico-istituzionali, le forze di minoranza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta esprimono il loro sgomento e la loro preoccupazione, oltre che l'indignazione, per la situazione che si è venuta a creare.

«Alla luce di questo episodio - commentano i Consiglieri dei gruppi Lega VdA, Mouv', M5S, RC-AC, ADU-VdA - è evidente la necessità di operare un profondo e radicale cambio di mentalità, che possa spingere le istituzioni a reagire, per prevenire e contrastare efficacemente ogni tipo di infiltrazione e per fare in modo che la politica possa operare le sue scelte in maniera libera, esclusivamente sulla base delle proposte e dei programmi, e non sugli interessi criminali.»