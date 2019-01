Arresti politici: Jeunesse condanna associazioni mafiose

La Jeunesse Valdôtaine alla luce degli eventi, prende atto dell’arresto di Marco Sorbara, Consigliere regionale, e di Nicola Prettico, consigliere del Comune di Aosta.

CONDANNA ogni tipo di associazione e relazione mafiosa.

AUSPICA che tutte le persone coinvolte siano assicurate alla giustizia nel più breve tempo possibile.

RIMARCA la necessità, il dovere e la volontà di ripartire dai sani principi della Jeunesse Valdôtaine che nulla hanno a che vedere con i fatti in oggetto.

AFFIRME que ce genre de gens n’est pas Unioniste et ils donnent une image très déplorable et mauvaise de ce qui est l’Union Valdôtaine et la Vallée d’Aoste. La Jeunesse Valdôtaine veut et doit être le nouveau élan pour le mouvement et le revitaliser.

SOULIGNE que le Mouvement n’est pas lié à la Mafia comme quelqu’un veut faire croire. Nous les jeunes de la Jeunesse Valdôtaine, nous sommes le point d’où il faut repartir.

INVITE les valdotains à se méfier des considérations trop faciles déjà faites et qui seront faites dans les prochains jours pour détruire un projet qui protège la cause valdôtaine depuis 70 ans.