Arresti politici: Duro attacco della Jeune VdA all’Uv ‘La rovina della Valle d'Aosta’

Lascia esterrefatti l'arresto del Consigliere regionale dell'Union Valdôtaine Marco Sorbara e del Consigliere comunale sempre dell'Union Valdôtaine Nicola Prettico coinvolti in un'operazione contro le infiltrazioni della 'ndrangheta. Questo fatto denota due aspetti che la Jeune Vallée d'Aoste aveva già denunciato con la sua operazione "Coradzo Valdoten!" contro la mentalità mafiosa e contro il voto di scambio: che la 'ndrangheta esiste in Valle d'Aosta e che l'Union Valdôtaine, colei che dovrebbe difendere i valdostani, non ha fatto niente per opporsi ad essa. L'Union Valdôtaine, da salvezza per i Valdostani, è diventata la rovina di questa terra. È giunto il momento di dire basta, è giunto il momento che i Valdostani rialzino la testa.

Comité de Direction: Erik Lavy, Luca Champion, Joel Montrosset