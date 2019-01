Ossigeno all'economia valdostana dalle locazioni turistiche Airbnb

Gli affitti turistici in casa-vacanza stanno dando ossigeno all'economia valdostana.

Nel 2018 gli arrivi di turisti nelle 2.300 strutture private di 'home sharing' Airbnb in Valle sono stati 66.600, con un aumento del 26% rispetto al 2017 (52.501 arrivi). Le presenze nel 2018 sono state 259.740 contro le 192.250 dell'anno precedente (incremento del 35,1%). Sono questi i dati recenti del report 2018 di Airbnb Valle d'Aosta, in corso di pubblicazione in questi giorni.

Cresce dunque nella nostra regione il fenomeno delle locazioni turistische nelle abitazioni private iscritte al portale dell'Home Sharing Club VdA e i numeri, in termini di incasso, schizzano verso l'alto. Lo scorso anno gli associati Airbnb valdostani hanno incassato per locazione complessivamente 6.256.000 euro, con un aumento del 44% rispetto al 2017, e hanno prodotto tasse derivanti da cedolare secca sui canoni di locazione per 1.313.760 euro (senza considerare le imposte derivanti dall'indotto come ristoranti, impianti a fune, trasporti ecc). Cifre difficilmente eludibili in quanto praticamente tutte le locazioni airbnb sono pagate con bonifico tracciabile.

Aumenta anche l'età dei media dei locatari: il 9% degli associati è composto da giovani under 30, il 73% da 30-59enni e il 18% da over 60enni.

"In termini di gradimento - spiega Claudio Pica, co-fondatore dell'Home Sharing Club VdA - tra i clienti Airbnb Aosta si è piazzata al sesto posto tra i 7.954 comuni italiani. Va ricordato che ammontano a 0 euro i contributi regionali al nostro Club e questo ci inorgoglisce particolarmente".

Quanto alla necessità, sollecitata recentemente da Filippo Gérard, presidente dell'Adava, del versamento della tassa di soggiorno anche da parte dei soci Airbnb, Pica ritiene che "si tratta di una considerazione è giusta e la accolgo in toto. Ribadisco però a questo riguardo l'importanza che a pagare la tassa di soggiorno siano tutti gli operatori della ricettività, nessuno escluso".