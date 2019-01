Medici contro assessorato, si è dimenticato degli ordini professionali

"Nell'organizzare l'evento celebrativo dei 40 anni del Sistema sanitario l'assessorato si è dimenticato di dare voce agli ordini professionali. Se questo non è giusto nei confronti dei professionisti, lo è ancora meno nei confronti dei cittadini. La speranza è che le istituzioni inizino a considerare le competenze e le conoscenze delle professioni come patrimonio comune della collettività, da sempre a disposizione della crescita civile". E' quanto dichiara, in una nota, il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri valdostani, Roberto Rosset, ricordando che in Valle d'Aosta operano "1.013 infermieri, 730 medici e odontoiatri, 216 psicologi, 167 farmacisti, 113 veterinari, 79 assistenti sociali e 56 ostetriche, oltre a vari tecnici". (ANSA).