Gerandin (Mouv'): 'Giunta mantenga a regime organico Vigili del fuoco'

"L'organico dei Vigili del fuoco valdostani deve restare completo, anzi dove possibile e nei limiti di spesa, potrebbe esseere implementato in alcuni servizi".

Lo sostiene il consigliere regionale del Mouv' Elso Gerandin, che ha iscritto all'Ordine del giorno del Consiglio Valle di domani un'interrogazione sulle problematiche inerenti il personale del Corpo regionale dei pompieri.

Gerandin è preoccupato perchè "nel 2018 e in previsione nel 2019 un numero considerevole di Capireparto e Capisquadra del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco sono andati o andranno a breve in quiescenza, liberando posti in organico".

Il consigliere di minoranza ricorsa che la recente Finanziaria regionale 2019/2021 prevede la proroga delle graduatorie in essere e la possibilità di sostituire personale regionale nel limite delle spese dell'anno precedente.



"E' necessario che il Governo regionale provveda per tempo - afferma Gerandin - a ricoprire i posti vacanti da Caporeparto attingendo alla graduatoria in essere" ma soprattutto dovrà "bandire immediatamente il concorso per i posti vacanti da Caposquadra".