Fondi per quasi 4 milioni di euro alla Fondazione per lo sviluppo del turismo valdostano

Le Regione investe nello sviluppo delle eccellenze enogastronomiche quale volano turistico ad ampio raggio d'azione. E per favorire una serie di progetti in tal senso sono in arrivo dalla Regione contributi alla Fondazione per la formazione professionale turistica di Chatillon, per una somma complessiva di 3 milioni 950 mila euro.

"L'attività istituzionale della Fondazione per la formazione professionale turistica di Châtillon ha per oggetto, nell'ambito dell'istruzione - si legge in una nota - l'organizzazione di specifici corsi di qualifica che consentono agli studenti l'assolvimento dell'obbligo scolastico attraverso la gestione dell'lstituto professionale alberghiero e, nel settore della formazione professionale alberghiera, l'organizzazione di iniziative di formazione promosse di concerto con l'Amministrazione regionale".

I frutti di questa formazione sono sotto gli occhi dei frequentatori delle diverse iniziative pubbliche e private, a sfondo culturare e turistico, in cui le attività dei giovani cuochi e maitre dell'Istituto alberghiero di Chatillon sono tra le attrattive più ricercate e gradite.