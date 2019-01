Baccega, ora scommessa è educare a cittadinanza Bilancio "positivo" per Settimana della prevenzione

"In un prossimo futuro la scommessa sarà quella di proseguire nel promuovere un modello integrato e condiviso di educazione alla cittadinanza attraverso la pianificazione di ulteriori spazi di scambio e di confronto tematici e iniziative di sensibilizzazione puntando, sulla scorta dei dati provenienti dall'esperienza, ad una risposta territoriale mirata e continuativa".

Lo dichiara l'assessore regionale alle politiche sociali, Mauro Baccega, presentando il bilancio "positivo" della Settimana della Legalità e della Prevenzione, che si è svolta dal 14 al 18 gennaio.

"Le iniziative organizzate - ha aggiunto - hanno riscontrato enorme successo sia come pubblico partecipante che come interesse per le tematiche affrontate. La settimana della legalità è stato il frutto di una forte sinergia tra vari Enti e Associazioni e un grande supporto è stato fornito dalle Forze dell'Ordine che voglio personalmente ringraziare per l'impegno che mettono nel diffondere la cultura della prevenzione, prima ancora che quella della repressione". (ANSA).