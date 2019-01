OGGI martedì 22 gennaio saint Vincent

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 22 gennaio

Vescovado - mattino

Udienza

Tempio Valdese di Aosta - ore 20.30

Partecipazione all'incontro ecumenico di preghiera per l'unità dei Cristiani

Mercoledì 23 gennaio

Cattedrale - ore 18.30

S. Messa per l'unità dei cristiani

Giovedì 24 gennaio

Seminario - ore 11.00

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, Patrono del Seminario e dei Giornalisti

Venerdì 25 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 27 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Martedì 29 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 30 gennaio

Borgo di Sant'Orso - ore 8.00

Benedizione della Fiera e visita agli espositori

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Messa degli artigiani

•Le Messager Valdotain ricorda martedì 22 gennaio saint Vincent

La Chiesa celebra San Vincenzo di Saragozza Diacono e martire

Vincenzo, diacono della Chiesa di Saragozza (Spagna), offrì a Cristo il sacrificio della vita con il suo vescovo Valerio come aveva offerto per lui il sacrificio dell’altare (Valenza, c. 304). La sua figura è celebrata dalla tradizione patristica.

San Vincenzo dopo aver patito nella persecuzione dell’imperatore Diocleziano il carcere, la fame, il cavalletto e le lame incandescenti, a Valencia in Spagna volò invitto in cielo al premio per il suo martirio.

Il sole sorge alle ore 8,02 e tramonta alle ore 17,08.