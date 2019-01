Ennesima missione di soccorso a scalatori bloccati in cascata di ghiaccio a Cogne

Ancora un intervento, il quinto in dieci giorni, del Soccorso alpino valdostano-Sav per il recupero di due ghiacciatori in difficoltà dal tardo pomeriggio di oggi martedì 22 gennaio sulla cascata "Cold couloir", a Cogne (la stessa dell'intervento della notte scorsa).

I due, francesi, sono bloccati a quota 2400 metri. Intervengono tre tecnici specializzati, un operatore del Sav, e una guida del Sagf ed è operativo personale del 118 per eventuale assistenza sanitaria.

Si procede anche con l'impiego dell'elicottero di Air Zermatt, abilitato al volo notturno. Seguiranno aggiornamenti.