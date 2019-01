Aosta: Scuole via Parigi ancora senza strisce pedonali

In via Parigi dopo l'asfaltatura non sono state realizzate le strisce pedonali

Nel mese di novembre il Consiglio comunale di Aosta votò all’unanimità una mozione tesa a realizzare le strisce pedonali di attraversamento nei pressi della scuola. A distanza di due mesi il consigliere del gruppo misto di maggioranza, Vincenzo Caminiti (nella foto in basso), promotore della mozione, con un’interpellanza chiede conto della mancata realizzazione delle strisce.

“A seguito della riunione della Commissione viabilità e preso atto che successivamente l'assessore Malacrinò ha riferito che strisce si potevano realizzare ma andava fato prima un sopraluogo per decidere il posizionamento – spiega il consigliere – ma ancora recentemente l'assessore, non riesce a chiarire se c'è un problema legato a tematiche giuridiche e normative, sostenendo che i tecnici avevano riferito la difficoltà di esecuzione delle strisce”.

Considerato che davanti ad un complesso scolastico non avere le strisce pedonali crea difficoltà in modo particolare a bambini anziani e a persone con disabilità, soprattutto in una strada a grande scorrimento, Caminiti chiede formalmente che l’assessore, in aula, spieghi: “al Consiglio comunale come mai dopo l'impegno preso con la votazione della mozione non sono ancora state realizzate le strisce pedonali creando tante proteste da parte dei cittadini che giornalmente hanno difficoltà ad attraversare via Parigi nei pressi della scuola”.

Di più, il consigliere Caminiti, che è presidente della Commissione servizi sociali, chiede all’assessore ai lavori pubblici, Antonino Malacrinò, “ in base a quale legge o normativa, che vanno contro il buon senso, la sicurezza dei cittadini creando disagi per l'utilizzo di strutture pubbliche, non si possono realizzare le strisce”.