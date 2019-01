Aosta: Epuv, il nuovo partito, chiede la vice presidenza del Consiglio per Sara Dosio

Sara Dosio è la candidata dell’Epuv (Europeisti Popolari Unionisti Valdostani) alla vice presidenza del Consiglio Comunale di Aosta. Una candidatura che per alcune ore è stata in contrapposizione a quella di Cristina Galassi dell’Uv che pare abbia poi ritirato la sua disponibilità lasciando via libera alla collega Dosio che pare anche lei medesima abbia ritirato la sua disponibilità.

Con ogni probabilità Sara Dosio ha capito che la scalata alla vice presidenza non è così facile. Così come non è agevole per Cristina Galassi che rischia di essere impallinata dalle tre madamine unioniste in Consiglio: la vice sindaca Antonella Marcoz, la presidente del consiglio Sara Favre e dalla capogruppo unionista Josette Borre.

Infatti, in tarda serata, nel corso di una riunione tra i capigruppo e le forze politiche alla quale, inopportunamente, erano presenti anche la vice sindaca e la presidenta, Erik Lavevaz – Presidente Uv ha precisato che l’Uv non chiede al vice presidenza anche se ha fatto sapere che Cristina Galassi ha dato la sua disponibilità alla carica ma non è la candidata dell’Uv.

Così è salita la candidatura di Sara Dosio in rappresentanza dell’Epuv, il movimento che dopo l’ingresso in giunta di Luca Girasole considera Fulvio Centoz il miglior sindaco d’Italia quando fino a pochi mesi fa, e i documenti sono agli atti, la maggioranza municipale con la giunta in testa, doveva andare a casa.

Per salvare la baracca il sindaco avrebbe proposto la vice presidenza al gruppo misto di maggioranza: Vincenzo Caminiti, Antonio Crea, Pietro Verducci e Luca Zuccolotto che hanno educatamente declinato la proposta. “A noi – hanno detto – interessa che si facciano le cose; non siamo qui per partecipare alla spartizione delle poltrone”.

Ed è stato a questo punto che Sara Dosio ha capito che forse non ha i numeri per l’elezione così come non li ha Cristina Galassi. Per questo in serata sono cresciute le possibili candidature di Valerio Lancerotto (Uv) che pare abbia lasciato l’assessorato vittima del mobbing politico messo in atto dal sindaco e dalla sua vice sindaca, e di Nicola Prettico (Uv) già in predicato per l’assessorato ai lavori pubblici che l’Uv ha regalato al Pd in cambio della Presidenza del Consiglio comunale voluta da Antonella Marcoz per la collega Sara Favre.