Aosta: M5S chiede eliminazione buca stradale pericolosa verso il Beauregard

Potrebbe forse essere presto eliminato il pericoloso avvallamento segnalato più volte dagli automobilisti in via Lino Vaccari ad Aosta, strada di collegamento della città all’Ospedale Beauregard.

L'avvallamento del manto stradale rende disagevole il controllo delle vetture in corrispondenza del dosso di intersezione con Strada Porossan, percorso continuamente da ambulanze, spesso ad alta velocità con a bodo pazienti in gravi condizioni cliniche.

Sulla problematica interviene ora una mozione dei consiglieri comunali di Aosta del M5S Luca Lotto e Patrizia Pradelli all'ordine del giorno del Consiglio comunale di mercoledì 23 gennaio.

"Verificato che l'avvallamento è sicuramente pericoloso per un mezzo che sia obbligato a percorrere quel tratto di strada a velocità sostenuta - si legge nella mozione - ma che in tutti i casi è causa di disagio per inevitabili 'scossoni' che i mezzi subiscono in quella porzione di strada", il gruppo M5S chiede al sindaco, Fulvio Centoz e all'assessore competente, Antonio Malacrinò, di "intervenire, presso gli Uffici competenti, al fine di mettere in campo tutte le soluzioni possibili volte a porre rimedio al tratto di strada di via Lino Vaccari interessato da un avvallamento proprio in corrispondenza del dosso di intersezione con Strada Porossan".

Il problema in questione, perlatro, è da tempo oggetto di valutazione da parte degli Uffici Viabilità comunali e non è escluso che dall'approvazione della mozione possa scaturire un intervento concreto.