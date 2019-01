IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 21 GENNAIO 2019 APRÈS-MIDI @ ARBRE DE NOËL @

La manifestazione di Parigi, che "dovrebbe" ricordare e omaggiare i numerosissimi Valdostani, lì emigrati nel secolo secolo corso, é diventata, purtroppo la "gita scolastica" dei politici regionali...anche i nuovi gialloverdi.

É sufficiente fare una breve carrellata sui social e te ne rendi conto. Foto dai luoghi più famosi della Ville Lumière (dalla Tour Eiffel a l’Arc de Triomphe fino al Moulin Rouge...e tutte in notturna...) chissà magari ...les folies! Poveri émigrés

