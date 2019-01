L’11 febbraio il lancio del Piano integrato tematico Risk

Il Piano, incentrato su azioni mirate nei territori esposti ai rischi emergenti in un contesto di cambiamento climatico anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e sensibilizzazione al rischio rivolte sia alla popolazione sia ai tecnici, prevede un approccio strategico fondato su azioni innovative di resilienza e di informazione del rischio, rivolte prioritariamente al cittadino, per declinare azioni partecipative, azioni tecniche, di approfondimento, di studio, nella logica delle ricadute operative sul territorio, sia in termini di organizzazione dei servizi sia degli operatori del soccorso.

Il PITEM si inserisce, secondo una logica di continuità, in un’importante serie di progetti tematici sulla gestione del rischio portati avanti e coordinati dall’Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica della Regione autonoma Valle d’Aosta, a seguito di oltre vent’anni di collaborazione transfrontaliera.

Il partenariato del PITEM ‘RISK’ comprende, lato italiano, la Regione Autonoma Valla d’Aosta - Coordinatrice del Piano -, le Regioni Piemonte e Liguria, la Città metropolitana di Torino, la Fondazione CIMA di Savona e, lato francese, il Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie (SDIS73 - Pompieri della Savoia), la Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, il Conseil départemental des Hautes-Alpes (CD 05), il Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes de Haute-Provence (Pompieri) e il Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Il PITEM RISK, approvato lo scorso 11 luglio 2018, dispone di un budget totale di 8 milioni 978 mila 824 euro di cui 1 milione 763 mila 624 euro destinato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Il PITEM RISK si compone dei seguenti progetti:

Progetto 1 “Coordination et communication”, contenente le iniziative di coordinamento e di comunicazione generali del PITEM ‘RISK’;

Progetto 2 ‘RISK-COM’, incentrato su azioni esemplari di resilienza - di orientamento, sensibilizzazione, formazione, per rendere più efficaci le strategie di comunicazione;

Progetto 3 ‘RISK-GEST’, incentrato su strumenti attivi di prevenzione dai rischi inondazione, frane, valanghe e incendi; azioni partecipative su inondazioni e valanghe;

Progetto 4 ‘RISK-FOR’, sulla preparazione ed addestramento degli Operatori del soccorso, con soluzioni innovative, quali Laboratori 3D;

Progetto 5 ‘RISK-ACT’ zioni pilota e sperimentazioni in.