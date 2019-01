Gressoney St.-Jean: L’ex colonia Sip diventa residence

Il complesso è situato a pochi passi dal centro di Gressoney Saint Jean e dalla pista Weissmatten del comprensorio Monterosa Ski, le cui piste si estendono attualmente per 180 chilometri e che nel giro di due anni diventerà il più vasto d’Europa con il collegamento degli impianti con quelli di Cervinia e Zermatt.

L’ intervento, firmato Halldis e richiede un investimento di un milione di euro, ha portato alla completa ristrutturazione dell’edificio dove su una superficie complessiva di 6.000 metri quadrati ora sorgono 54 unità abitative, dal mono al quadrilocale, oltre al lounge/Café, l’area fitness, il percorso salute, i campi di Paddle Tennis e Bubble Football, l’avveniristica Floating Room, la sauna finlandesi e tutte le dotazioni wellness. Il prezzo del soggiorno è in media di 150 euro per una camera di quattro persone in inverno.

“Il target di questa struttura - spiega Antonio Rainò, responsabile Comunicazione e Marketing Halldis – è principalmente un gruppo familiare e fa parte dei cosiddetti free independent traveller, ovvero viaggiatori che organizzano direttamente il viaggio, magari esplorando nuove mete, e non ricorrono a tour di gruppo”.

“Per rilanciare e non fare spopolare la montagna – afferma Alberto Melgrati, CEO di Halldis – il turismo è uno strumento fondamentale. Bisogna agire su più fronti: differenziare l’offerta, non concentrata sui soli impianti invernali di risalita ma sulle forme di turismo estivo, focalizzarsi sulle famiglie e valorizzare il patrimonio immobiliare locale professionalizzando l’accoglienza e proponendo soluzioni di accomodation alternative all’hotelerie per sostenere permanenze prolungate e rafforzare la saturazione nelle basse stagion”.