Ancora un intervento del Soccorso Alpino Valdostano a Cogne, questa sera (21 gennaio 2019) per il soccorso a ghiacciatori bloccati sulla cascata "Cold couloir", a quota 2600 mt. Sono in 2, non sono italiani e riferiscono di essere in buone condizioni fisiche.

Le operazioni di avvicinamento sono in corso e sono rese difficili dalla natura impervia del terreno, dal buio e dalle temperature particolarmente rigide, al di sotto dei -15 gradi.