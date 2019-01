Giornate della Memoria e del Ricordo 2019

Il Giorno della Memoria è celebrato il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, mentre il Giorno del Ricordo è commemorato il 10 febbraio, data della firma del Trattato di pace di Parigi nel 1947, in ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe nel secondo dopoguerra.

Venerdì 25 gennaio 2019

Ore 11.00 - Aosta, Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale

Cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari ai degli insigniti deceduti: Antonio Benzoni, Carlo Lorenzetti e Marino Masiero

Interverranno

Antonio Fosson (Presidente della Regione)

Carlo Guaramonti (Presidente della Federazione regionale dell’Associazione nazionale ex Internati)

Alla presenza del Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta Emily Rini e del Presidente dell’Istituto storico della Resistenza Cesare Dujany.

Lunedì 28 gennaio 2019

Ore 8.30 - Aosta, Teatro Giacosa

Convegno Lo Zio David, gli ebrei e l'Europa

Evento rivolto agli studenti delle classi V delle Scuole secondarie di secondo grado

Programma:

- Indirizzi di saluto del Presidente della Regione, Antonio Fosson, del Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, e dell'Assessora all'Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Chantal Certan.

Interventi di:

- Sarah Kaminski, Docente di Lingua e Letteratura ebraica moderna all’Università degli Studi di Torino, Master Yad Vashem Gerusalemme nella didattica della Shoah e traduttrice;

- Claudio Vercelli, Docente di storia dell’ebraismo presso il master Fonti, storia, istituzioni e norme dei tre monoteismi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, saggista contemporaneista, ricercatore dell’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Torino

Modera: Vilma Villot, Direttore dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta.

Lettura di brani e adattamenti teatrali a cura di Paola Corti, Teatro del Mondo, con la partecipazione del gruppo musicale della SFOM di Aosta che proporrà musiche e canti Klezmer della tradizione ebraica europea orientale.

7 – 9 febbraio 2019

La Presidenza del Consiglio regionale, in collaborazione con l’Assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili organizza, dal 7 al 9 febbraio 2019, in occasione del Giorno del Ricordo il viaggio di studio a Gorizia e Trieste per una delegazione di studenti delle classi dell'ultimo anno di scuola secondaria di II grado, al fine di non dimenticare il dramma dell’esodo della popolazione italiana delle terre d’Istria e Dalmazia e per ricordare la tragedia delle Foibe. Accompagneranno gli studenti il Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, e i Vicepresidenti Luca Distort e Augusto Rollandin.

15 febbraio 2019

Sempre in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, la Presidenza del Consiglio Valle propone lo spettacolo teatrale Il sentiero del padre, viaggio tra i segreti delle foibe carsiche, di Davide Giandrini, che si terrà venerdì 15 febbraio, alle ore 21.00, alla Cittadella dei Giovani di Aosta. Nella mattinata, l'evento sarà dedicato alle classi delle scuole secondarie di II grado.

Per l’anno scolastico 2018-2019, inoltre, la Presidenza della Regione e l’Assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili promuoveranno anche il concorso, rivolto agli studenti delle classi 4e e 5e delle scuole secondarie di II grado, sul tema L’Europa di domani – Oltre i confini: dalle politiche fra gli Stati nazionali alla concezione e alla creazione dell’Unione europea (1939-1957). Idee e progetti dalla Seconda Guerra mondiale alla ricostruzione nel dopoguerra, i cui vincitori saranno premiati con la partecipazione al Viaggio della Memoria, nel periodo marzo/aprile 2019, alla città di Cracovia e ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau, al quale parteciperà il Consigliere segretario Luigi Vesan.