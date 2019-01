La Vallée d’Aoste a fêté son 95e Arbre de Noël

La 95e édition de l’Arbre de Noël de Paris s’est conclue dimanche 20 janvier par un spectacle dédié aux Valdôtains, qui s’est déroulé au Cirque d’Hiver Bouglione. Ont participé à cette fête le Président de la Région Antonio Fosson, le Président de l’Union Valdôtaine de Paris Jean-Baptiste Pedretti et le Syndic de Challand-Saint-Victor, Michel Savin.

Cet Arbre de Noël – qui est devenu une tradition et nous offre l’occasion de nous retrouver – est né de l’action de l’infatigable abbé Auguste Petigat. Et tout comme les journaux qu’il a dirigés –l’« Écho de la Vallée d’Aoste », puis « La Vallée d’Aoste » – et ses autres initiatives fondamentales, telles que les colonies de vacances ou le Secrétariat valdôtain, l’Arbre de Noël a contribué à entretenir les liens entre la Vallée d’Aoste et ses émigrés.

Des liens qui sont toujours solides aujourd’hui, comme notre présence ici le démontre bien, a dit le Président de la Région Antonio Fosson.Pour conclure son intervention, le Président Fosson a ajouté : En évoquant l’abbé Petigat, le sénateur Ernest Page disait : « ses activités de prêtre, d'écrivain et de journaliste parlent aux nouvelles générations valdôtaines. Elles leur disent : aimez votre petit pays, servez-le avec dévouement ; apprenez l'histoire de son peuple, conservez ses belles traditions, sa langue maternelle, son cachet régional ; restez attachés à la religion de vos pères ; défendez-le, ce beau pays contre les attaques du dehors et du dedans, contre ceux qui veulent porter atteinte à ses droits, à ses intérêts, à tout ce qui est “de chez nous” ; soyez de vaillants soldats pour combattre le bon combat, pro aris et focis, pour l'autel et pour le foyer. »

Enfin, le Syndic de Challand-Saint-Victor Michel Savin, en tant que représentant des collectivités locales de la Vallée d'Aoste qui ont toujours valorisé les liens entre notre petite région et ses enfants émigrés dans le monde, a affirmé : l’Arbre de Noël de Paris représente en effet l’un des deux événements les plus importants de l’année, au cours desquels les institutions de la Vallée d’Aoste, tans régionales que communales, ont l’occasion de rencontrer les émigrés valdôtains et de leur rappeler qu’elles sont proches d’eux.

La journée est terminée par un intermède musical du Chœur Saint-Vincent.