Gressan: Consegnate le “puettes” ai nuovi Gressaens

Airaudi Elisa, Amoroso Riccardo, Bensellam Akalay Sophie, Chentre Arielle E Chantre Julie, Colletto Filippo, Curtaz Hervé, Dayne’ Noah, Durlesteanu Xenia, Favre Diletta, Fittante Mattia, Galati Alice, Gamalero Samuele, , Ghodhbani Ayan, Guerrisi Mattia, Gyppaz Margherita, Iddas Aurora, Lika Aurora, Marangelo Leonardo, Marozsan, Edoardo, Montrosset Mélanie, Naim Amir E Naim Amira, Pardini Riccardo, Pellicanò Gabriele, Pitrolino Daniel, Pizzuto Piero E Pizzuto Syria, Rean Janis, Romani Noemi, Sagliocco Mattia, Sammiceli Christel, Usel Madilyn, Valerioti Matteo, Viola Gabriele sono i 35 cittadini di Gressan nati nel 2018 che hanno ricevuto la puetta.

Si è infatti rinnovata ieri sera, venerdì 18 gennaio 2019, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gressan la cerimonia della consegna delle “puette”, le pigotte dell’Unicef, ai nuovi nati nel corso del 2018.

L’Amministrazione comunale di Gressan, infatti, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal CELVA, Consorzio Enti Locali della Valle d’Aosta e dall’UNICEF “Per ogni bimbo nato un bimbo salvato”, dona una “pigotta”, la caratteristica bambola di pezza, ad ogni Gressaens nato nel corso del 2018.

“Ad ogni puetta donata – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia, Michelina Greco - corrisponde un contributo di 20 Euro che il Comune destina all’UNICEF per la somministrazione di un ciclo completo di vaccinazioni a bimbi nati in paesi dove sono scarse anche le possibilità di avere i servizi essenziali”. Come ha sottolineato il sindaco, Michel Martinet, “è un piacere per l’Amministrazione Comunale dare il benvenuto a tutti i bimbi e vedere il Municipio gremito di bimbi e di famiglie è stato molto piacevole perché testimoniano il valore della nostra comunità e la speranza per il suo futuro”.

Il sindaco ha poi augurato ai bimbi “di crescere serenamente nella nostra comunità e al compimento del 18 la speranza di rivederli per ricevere la carta di maturità civica , altro momento che sottolinea una tappa fondamentale della vita nella nostra società”.