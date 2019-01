TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

De vendredi 18 à dimanche 20 janvier

à Paris, une délégation du Conseil de la Vallée, conduite par la Présidente Emily Rini, et composée par le Conseiller secrétaire Luigi Vesan et les Conseillers Stefano Aggravi, Roberto Cognetta, Joël Farcoz, Elso Gerandin, Diego Lucianaz, Manuela Nasso, Alessandro Nogara et Paolo Sammaritani participe aux initiatives de l'Arbre de Noël 2019.

Lunedì 21 gennaio ore 9

convocazione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Pierluigi Marquis, per effettuare alcune audizioni in merito alla mozione, approvata a ottobre 2018, riguardante l'impegno a ottenere la revisione delle concessioni autostradale stipulate con le società RAV e SAV. Saranno sentiti i Parlamentari valdostani, il Presidente della società RAV e il Presidente della società SAV. I Commissari saranno quindi chiamati a nominare i relatori di due progetti di legge: il primo è una proposta dei gruppi ALPE, UVP, SA, GM e UV che contiene disposizioni in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per i dirigenti del ruolo sanitario (modifiche alla legge regionale n. 5/2000); il secondo è un disegno di legge del Governo regionale volto a modificare la legge di stabilità regionale per il triennio 2019-2021 (n. 12/2018).

ore 14

ad Aosta, nella Sala Giunta al primo piano di Palazzo regionale, il Presidente del Consiglio regionale interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto interistituzionale “La Commune à l’École”, anno scolastico 2018-2019, promosso nell’ambito dei “Rendez-vous Citoyens”.

Martedì 22 gennaio

ore 9,30 riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Luca Bianchi, per trattare la proposta di legge dei gruppi UV e UVP sul divieto di apertura di spazi per il gioco d'azzardo sul territorio regionale. In merito saranno sentiti: i Presidenti della Federazione italiana tabaccai VdA, dell'Associazione commercianti Châtillon, dell'Associazione SAPAR e di ADICONSUM VdA oltre che il Direttore del Dipartimento di salute mentale e la Responsabile del Servizio per le dipendenze-SerD.

ore 12 Conferenza dei Capigruppo

ore 14,30, convocazione della Commissione speciale per l'analisi della prosecuzione o dell'interruzione del processo di quotazione in borsa di CVA Spa, presieduta dal Consigliere Alessandro Nogara, per sentire il Presidente della Commissione paritetica, Roberto Louvin.

Mercoledì 13 gennaio

ore 9 adunanza del Consiglio regionale

Giovedì 24 gennaio

ore 9 adunanza del Consiglio regionale

ore 21 ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, il Presidente dell'Assemblea regionale, Emily Rini, e il Vicepresidente Augusto Rollandin partecipano all’incontro "40 anni del Servizio sanitario in Valle d’Aosta", nell’ambito delle iniziative per celebrare l’anniversario dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Venerdì 25 gennaio

ore 11 ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore ai familiari degli insigniti deceduti Antonio Benzoni, Carlo Lorenzetti e Marino Masiero, nell'ambito della Giornata della Memoria. Partecipano il Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini, i Vicepresidenti Augusto Rollandin e Luca Distort e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

ore 15 riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" per audire la Dirigente regionale Tiziana Vallet per un'analisi della bozza di testo coordinato delle proposte di legge in materia di elezioni regionali e delle problematiche connesse al voto elettronico.

Sabato 26 gennaio

ore 15,30, a Courmayeur, alla stazione del Pavillon della Sky Way Monte Bianco, il Vicepresidente del Consiglio Augusto Rollandin partecipa all'inaugurazione di "Hangar 2173, la storia delle funivie del Monte Bianco".

