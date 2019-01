Resta mite l'inverno in Valle e domenica torna il sole

"Nuvolosità in diradamento e passaggio a tempo soleggiato con nubi maggiormente persistenti presso il Piemonte". Questo si legge sul bollettino dell'Ufficio meteo regionale per questo fine settimana ancora senza neve tranne alcune 'spazzolate' in quota.

Questo passaggio a un tempo in prevalenza buono sulla Valle determina una situazione di alta pressione che persisterà per diversi giorni; da metà della prossima settimana la discesa di un nucleo di aria fredda potrà invece determinare un moderato peggioramento.

Per domenica 20 gennaio è previsto cielo soleggiato con qualche addensamento in montagna e sulla dorsale alpina. Temperature: minime in calo nelle valli, massime in lieve rialzo.