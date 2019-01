Torna in auge il progetto ferroviario Porta Canavese-Monferrato

L’incontro è in programma lunedì 21 gennaio, alle ore 16, presso il parcheggio all'uscita del casello autostradale di Chivasso centro. Verrà effettuato, subito, un sopralluogo alla stazione per poi spostarsi nella sala riunioni dell’Hotel Ritz di Chivasso in via Roma, 17 per analizzare il progetto.

Come previsto dalla mozione presentata dai Consiglieri regionali Minelli, Bertin, Pulz, Vesan, Mossa e Russo e approvata all'unanimità in Consiglio regionale il 20 dicembre 2018 sono stati invitati a partecipare all’incontro i rappresentanti della Regione Piemonte, della Città metropolitana di Torino, l’Associazione Identità Comune di Chivasso, il Comitato VdA riparte, l’Associazione Pendolari stanchi e i Segretari di categoria delle Organizzazioni sindacali.

Per la Regione autonoma Valle d’Aosta parteciperanno oltre all’Assessore Luigi Bertschy, il Presidente della IV Commissione Sviluppo economico, Marco Sorbara con alcuni membri della stessa e i tecnici del Dipartimento regionale Trasporti.