OGGI sabato 19 gennaio saint Marius

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 21 gennaio

Seminario Maggiore - ore 17.30

Consulta delle Aggregazioni Laicali

Martedì 22 gennaio

Vescovado - mattino

Udienza

Tempio Valdese di Aosta - ore 20.30

Partecipazione all'incontro ecumenico di preghiera per l'unità dei Cristiani

Mercoledì 23 gennaio

Cattedrale - ore 18.30

S. Messa per l'unità dei cristiani

Giovedì 24 gennaio

Seminario - ore 11.00

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, Patrono del Seminario e dei Giornalisti

Venerdì 25 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Domenica 27 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti

Martedì 29 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 30 gennaio

Borgo di Sant'Orso - ore 8.00

Benedizione della Fiera e visita agli espositori

Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Messa degli artigiani

•Le Messager Valdotain ricorda sabato 19 gennaio saint Marius

La Chiesa celebra Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface Martiri a Roma

La tradizione vuole che siano stati due coniugi andati a Roma con i loro due figli per venerare le reliquie dei martiri. Giunti in città si narra che aiutarono il prete Giovanni a seppellire 267 martiri nella Via Salaria. Scoperti, furono condotti in tribunale e decapitati.

