Gressan: Consiglio discute su lavori di utilità sociale

Dopo aver approvato i verbali della seduta precedente e ascoltato le comunicazioni del sindaco, i lavoro proseguiranno con l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019. Successivamente sarà esaminato e posto in approvazione il Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 con il relativo Documento unico di programmazione.

Sono collegati a questi documenti economico-finanziari anche la determinazione delle indennità di carica agli amministratori e dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali e ai componenti della Commissione edilizia per l’anno 2019.

I lavori proseguiranno con la verifica degli equilibri funzionali al Piano regolatore generale comunale nell’anno 2018. Saranno posti in approvazione il nuovo regolamento per l’attuazione dell’Imposta di soggiorno, il Piano urbanistico di dettaglio d’iniziativa pubblica concernente la Frazione Gorret e la convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines du Mont-Émilius per il Progetto straordinario dei Lavori di utilità sociale per l’anno 2019.