Aosta: Centoz rischia di annegare nei morosi dell’acquedotto

Si fa incandescente il clima nel Consiglio comunale di Aosta nonostante il motivo del contendere sia l’acqua. E le lance le ha aperte Pietro Verducci, consigliere del Pd dissidente con il suo gruppo e che fa parte del gruppo misto di maggioranza, con una richiesta di accesso agli atti trasformata, forse per errore, in una interrogazione con risposta scritta.

E così un problema fino ad oggi sottaciuto è balzato agli onori della cronaca in parte politica ma che in parte che potrebbe presentare anche risvolti penali. Il tutto messo assieme potrebbe far annegare il sindaco Centoz nelle braccia dei morosi. Morosi che non sono da intendere come morosi ma morosi perché non avrebbero pagato le forniture idriche. E gli importi pare siano davvero importanti.

Potrebbe anche essere materia per la Corte dei Conti in quanto la Giunta non avrebbe messo in atto tutte le azioni necessarie per recuperare i crediti. Pietro Verducci, non si esprime in merito e si limita a dire “abbiamo chiesto delle informazioni aspettiamo le risposte”. Ma si capisce che il problema rischia di far incendiare la Giunta Centoz.