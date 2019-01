Un rogo si è sviluppato dopo le 19,30 di oggi venerdì 18 gennaio in un alloggio in piazza Roncas ad Aosta. Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine; al momento non è dato sapere se vi sono persone ferite o intossicate, né le cause che hanno generato l'incendio.